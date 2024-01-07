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«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», одержав третью победу кряду. У Ливо — дубль

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», одержав третью победу кряду. У Ливо — дубль
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:3, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Салавата» дубль оформил канадский нападающий Джош Ливо, набравший уже 11 (5+6) очков в последних пяти матчах, также отличились Артём Пименов, Матвей Гуськов (1+1), и Егор Сучков. У «Барыса» отличился Энтони Камара, забросивший девятую шайбу в девяти играх, а также Самат Данияр и Даниил Апальков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Салават Юлаев», набрав 63 очка в 47 матчах, обходит «Авангард» (63) на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (39) – на 11-й строчке.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Шаров, Башкиров) – 04:17 (5x5)     2:0 Ливо (Дроздов, Ефремов) – 23:54 (5x5)     3:0 Ливо – 32:17 (5x3)     3:1 Камара (Старченко, Шестаков) – 38:46 (5x4)     4:1 Гуськов (Науменков, Пустозёров) – 39:59 (5x5)     4:2 Данияр (Камара, Шалапов) – 45:33 (5x5)     5:2 Гуськов (Пустозёров, Шаров) – 50:34 (5x5)     5:3 Апальков – 59:52 (5x5)    
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