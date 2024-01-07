«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», одержав третью победу кряду. У Ливо — дубль

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:3, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Салавата» дубль оформил канадский нападающий Джош Ливо, набравший уже 11 (5+6) очков в последних пяти матчах, также отличились Артём Пименов, Матвей Гуськов (1+1), и Егор Сучков. У «Барыса» отличился Энтони Камара, забросивший девятую шайбу в девяти играх, а также Самат Данияр и Даниил Апальков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Салават Юлаев», набрав 63 очка в 47 матчах, обходит «Авангард» (63) на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (39) – на 11-й строчке.