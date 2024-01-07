Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу «Динамо» Мн над «Торпедо»

57-летний российский специалист Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо», высказался о победе своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (5:2).

«Игра сегодня удалась, забили такое количество голов, которое у нас не так часто получается. В реализации действовали неплохо, провели два хороших периода. На третий выходили с определенным запасом. В конце допустили небольшую ошибку, из-за которой пропустили. Но в остальном неплохо сегодня действовали.

Можно ли сказать, что показали оптимальную игру? Тяжело говорить. Идет сезон, «Торпедо» — на хорошем ходу. Мы понимали, что у команды отсутствует ряд основных игроков. Мы на это не смотрели, но, наверное, это сказалось на большинстве соперника. В свою очередь, мы хорошо провели меньшинство. Но и у нас некоторые ребята не играют, это бывает. Для нас очень важна эта игра и эти очки. Сегодня мы довольны.

Моменты, которыми сегодня не был доволен? Не надо давать сопернику шанса. Как, к примеру, в ситуации, где мы получили удаление на пересменке. «Торпедо» — команда куражная. Давать им шансы – не нужно. Это, пожалуй, было единственным минусом сегодня», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.