Алексей Заварухин объяснил поражение «Трактора» в домашней игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о поражении челябинцев в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:3).

«Неплохой матч, не считая второго периода. Немного проанализировав встречу, скажу, что немного недоработали в тех моментах, на которые мы обращали внимание. Это моменты, которые предрешили исход поединка. Соперник во втором отрезке матча сыграл лучше нас и поэтому забил три гола. Парни молодцы, что не бросили играть в третьем отрезке и показали хороший хоккей. Конечно, одного гола мало, но мы пытались вернуться в игру.

Все три гола были пропущены после борьбы у борта? Не скажу, что нужно было играть жестко. Были неправильные действия. Надо было играть правильно в моментах с пропущенными голами. Мы не отходим от игры в тело, ребята сегодня хорошо вели силовую борьбу.

Что изменилось во втором периоде? Соперник добавил. «Локомотив» – хорошая команда, они первые на Западе. Указывали ребятам на то, что у оппонента хорошие вторые периоды. В каких-то моментах соперник был лучше нас в этом отрезке матча», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.