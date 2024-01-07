Джош Ливо – о шайбе в ворота «Барыса»: наверное, забил самый лёгкий гол за карьеру

30-летний канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал победу в матче над «Барысом» (5:3), в котором ему удалось оформить дубль.

«Отличная домашняя победа. Сегодня в воротах играл Илья Ежов – мы старались помогать ему, а он давал нам нужную уверенность.

Что могу сказать о сопернике? них много мастеровитых форвардов, но, я думаю, наша защита здорово им противостояла.

Эмоции после дубля? С первым голом мне повезло, а вот во втором моменте я классно попал. Рад, что удалось отличиться и здорово, что одержали победу.

Момент со сломанной клюшкой после броска при первом голе? Забавно получилось. Конечно, удача была на моей стороне. Бросил и увидел, что попал в клюшку соперника, голкипер уже переместился в сторону, а шайба медленно заползла в ворота. Наверное, самый легкий гол за всю мою карьеру», — приводит слова Ливо пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Ливо принял участие в 26 матчах за «Салават Юлаев», в которых отметился 29 (11+18) результативными действиями при показателе полезности «+8».