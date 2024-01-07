«Нефтехимик» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Витязь»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них пятой кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Нефтехимика» Дмитрием Соколовым в конце первого периода. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами – сначала «Витязь» сравнял счёт в матче усилиями Ивана Ежова, а затем всё тот же Соколов вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке Герман Точилкин упрочил преимущество «Нефтехимика», на последней минуте Александр Дергачёв поразил пустые ворота, однако последнее взятие ворот в игре всё же на счету игрока «Витязя» — Виталия Попова.