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«Нефтехимик» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Витязь»

«Нефтехимик» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Витязь»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них пятой кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Нефтехимика» Дмитрием Соколовым в конце первого периода. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами – сначала «Витязь» сравнял счёт в матче усилиями Ивана Ежова, а затем всё тот же Соколов вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке Герман Точилкин упрочил преимущество «Нефтехимика», на последней минуте Александр Дергачёв поразил пустые ворота, однако последнее взятие ворот в игре всё же на счету игрока «Витязя» — Виталия Попова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Жукенов, Брюквин) – 16:58 (5x5)     1:1 Ежов (Воробьёв, Дарьин) – 25:58 (5x4)     1:2 Соколов (Брюквин, Сериков) – 33:56 (5x5)     1:3 Точилкин (Ураков, Пастухов) – 48:45 (5x5)     1:4 Дергачёв – 59:00 (en)     2:4 Попов (Тимашов, Бусыгин) – 59:26 (5x5)    
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