Дубль Окулова помог ЦСКА нанести восьмое поражение кряду «Куньлуню»

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:3, которая стала для них третьей кряду, а гости потерпели восьмое поражение подряд.

В составе ЦСКА дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили защитник Никита Нестеров и форвард Михаил Григоренко, с передачи всё того же Окулова. У «Куньлуня» отличились Девин Броссо (дубль) и Тайлер Граовац.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, в активе подопечных Сергея Фёдорова 54 очка в 47 матчах, что позволяет ЦСКА занимать шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (36) – на 10-м месте.

В следующем матче ЦСКА примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» продолжит выездную серию игрой с «Салаватом Юлаевым».