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Дубль Окулова помог ЦСКА нанести восьмое поражение кряду «Куньлуню»

Дубль Окулова помог ЦСКА нанести восьмое поражение кряду «Куньлуню»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:3, которая стала для них третьей кряду, а гости потерпели восьмое поражение подряд.

В составе ЦСКА дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили защитник Никита Нестеров и форвард Михаил Григоренко, с передачи всё того же Окулова. У «Куньлуня» отличились Девин Броссо (дубль) и Тайлер Граовац.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, в активе подопечных Сергея Фёдорова 54 очка в 47 матчах, что позволяет ЦСКА занимать шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (36) – на 10-м месте.

В следующем матче ЦСКА примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» продолжит выездную серию игрой с «Салаватом Юлаевым».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Окулов (Григоренко) – 08:45 (5x5)     1:1 Броссо (Локхарт) – 09:04 (5x5)     2:1 Окулов (Каменев) – 24:20 (5x5)     3:1 Нестеров (Слепышев) – 32:05 (5x3)     4:1 Григоренко (Окулов, Каменев) – 41:23 (5x5)     4:2 Граовац (Макмиллан, Сомерби) – 50:06 (5x5)     4:3 Броссо (Фу) – 59:14 (5x5)    
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