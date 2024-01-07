Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга»: на большой «минус» Робина Пресса я закрываю глаза

Главный тренер «Металлурга»: на большой «минус» Робина Пресса я закрываю глаза
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре 29-летнего шведского защитника Робина Пресса в матче с санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Пресс – самый результативный, но и худший по полезности защитник команды? На большой минус Робина Пресса закрываю глаза. Грасса посадили после удаления? Так получилось. Попадает в заявку 13-м нападающим, но он пока зажат, а дальнейшее его непоявление на льду – это не из-за удаления. Я, наоборот, его поддержал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне Пресс принял участие в 47 матчах за «Металлург», в которых отметился 29 (6+23) результативными действиями при показателе полезности «-8».

Материалы по теме
«Есть старые связи «Металлурга». Разин – об использовании трёх экс-форвардов «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android