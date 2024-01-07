Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов – о роковой ошибке Николаева: чуть-чуть заигрался

Жамнов – о роковой ошибке Николаева: чуть-чуть заигрался
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ошибку 23-летнего российского голкипера красно-белых Дмитрия Николаева в овертайме встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Николаев? Я думаю, что чуть-чуть заигрался. Соскучился по хоккею, давно не играл. Он всё прекрасно понимает. Все нюансы уберём, и в дальнейшем будет намного лучше.

Почему он вообще играл второе дерби подряд? Это наш выбор. Я считаю, что мы всё правильно сделали», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Николаев, перешедший в «Спартак» по ходу сезона из «Нефтехимика», провёл уже восемь игр в составе московского клуба, в которых отрази 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,8.

Материалы по теме
Жамнов: «Спартак» не увидел ничего нового от «Динамо». Не первая игра с ними
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android