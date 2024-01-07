Жамнов – о роковой ошибке Николаева: чуть-чуть заигрался

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ошибку 23-летнего российского голкипера красно-белых Дмитрия Николаева в овертайме встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Николаев? Я думаю, что чуть-чуть заигрался. Соскучился по хоккею, давно не играл. Он всё прекрасно понимает. Все нюансы уберём, и в дальнейшем будет намного лучше.

Почему он вообще играл второе дерби подряд? Это наш выбор. Я считаю, что мы всё правильно сделали», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, в нынешнем сезоне Николаев, перешедший в «Спартак» по ходу сезона из «Нефтехимика», провёл уже восемь игр в составе московского клуба, в которых отрази 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,8.