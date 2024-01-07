Билялетдинов прокомментировал дебют Марченко с «Автомобилистом» после паузы в 10 месяцев

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о дебюте 32-летнего российского защитника Алексея Марченко в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1).

«Не могу сказать, что он готов полноценно. Его надо потихонечку в игровое состояние, потому что перерыв действительно был большой. Тренировки – это одно, а игры – совсем другое», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, самым успешным в контексте личной статистики для Марченко стал регулярный чемпионат – 2021/2022, в котором он набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах за ярославский «Локомотив» при показателе полезности «+10». Всего за карьеру в КХЛ он провёл 452 встречи, выполнив 139 (29+110) результативных действий при показателе полезности «+105».