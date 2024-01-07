Таблица КХЛ: «Локомотив» сохранил лидерство на Западе, «Салават» вновь обошёл «Авангард»

Сегодня, 7 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись девять игр, в результате которых в турнирной таблице соревнований произошли некоторые изменения.

Ярославский «Локомотив» благодаря уверенной победе над «Трактором» сохранил за собой лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Его преследователь в лице московского «Спартака» потерпел неудачу в столичном дерби с «Динамо» (2:3 ОТ).

В одной из центральных игр дня «Металлург» на выезде сломил сопротивление санкт-петербургского СКА (2:1 ОТ). Подопечные Андрея Разина лидируют на Востоке и опережают «Салават Юлаев» на пять очков. Уфимцы же сегодня в яркой игре победили казахстанский «Барыс» (5:3), благодаря чему вновь вышли на вторую строчку на Востоке.

«Нефтехимик» продолжил победное шествие, продлив свою успешную серию до пяти матчей в игре с «Витязем» (4:2), которая дала им возможность обойти «Амур». Нижнекамцы отстают до заветного восьмого места на Востоке, дающего право выйти в плей-офф, лишь на два очка.