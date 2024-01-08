Гол и передача Никиты Зайцева помогли «Чикаго» прервать пятиматчевую серию поражений в НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились российский защитник Никита Зайцев, Филипп Курашев и дубль на счету Колина Блэквелла. В составе гостей дублем отличился Назем Кадри и одну шайбу забил Эндрю Манджапане. Также на счету Зайцева результативная передача.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, благодаря победе в матче с «Калгари», «Чикаго» прервал серию из 5 поражений подряд в НХЛ.
После 40 матчей «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции с 26 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке той же конференции, набрав 39 очков в 40 играх.
Следующий матч «Чикаго» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Оттава Сенаторз».
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