Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Никиты Зайцева помогли «Чикаго» прервать пятиматчевую серию поражений в НХЛ

Гол и передача Никиты Зайцева помогли «Чикаго» прервать пятиматчевую серию поражений в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились российский защитник Никита Зайцев, Филипп Курашев и дубль на счету Колина Блэквелла. В составе гостей дублем отличился Назем Кадри и одну шайбу забил Эндрю Манджапане. Также на счету Зайцева результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, благодаря победе в матче с «Калгари», «Чикаго» прервал серию из 5 поражений подряд в НХЛ.
После 40 матчей «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции с 26 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке той же конференции, набрав 39 очков в 40 играх.

Следующий матч «Чикаго» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Оттава Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Блэквелл (Тинорди, Мёрфи) – 04:32     1:1 Кадри (Ханифин, Поспишил) – 13:12     1:2 Манджапане – 23:26 (pp)     2:2 Курашев (Дикинсон, Власик) – 32:09     3:2 Зайцев (Блэквелл, Тинорди) – 34:49     4:2 Блэквелл (Сэнфорд, Зайцев) – 54:37 (pp)     4:3 Кадри (Юбердо, Андерссон) – 55:19    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android