Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) и продлил результативную серию до пяти матчей.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».
На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 12 января.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22 1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp) 1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02 2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35 2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp) 3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36 4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07
Комментарии
- 8 января 2024
-
02:07
-
01:43
-
01:38
-
01:35
-
00:59
-
00:54
- 7 января 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:54
-
22:39
-
22:24
-
22:20
-
22:06
-
21:55
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:06
Партнерский контент