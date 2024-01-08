Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 12 января.