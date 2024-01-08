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Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей
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Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 12 января.

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НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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