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Риду Буше осталось забить 15 голов в 21 матче сезона КХЛ, чтобы побить рекорд Мозякина

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

Дублем в матче отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше, забросивший победную шайбу в овертайме. Теперь на счету лучшего снайпера КХЛ текущего сезона стало 34 гола.

В запасе у Рида остаётся 21 матч, чтобы превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке КХЛ. В сезоне-2016/2017 российский форвард забросил 48 шайб.

В прошлом матче с «Ладой» (5:3) Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда». Предыдущий рекорд принадлежал Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.