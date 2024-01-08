Кравец: важная победа «Авангарда» после такой дороги. Ещё бы на игру на самолёте приехали

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил трудную победу в овертайме в матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

«Что сказать, как обычно у нас с «Адмиралом» происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость. Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер. Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолёте, завтрак, совмещённый с обедом, – тоже в самолёте. Можно было бы на самолёте и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово.

Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре. Ну и рад, что в концовке сработала опять наша игра «четыре на три». Отдыхаем, готовимся к следующей встрече, я думаю, что она будет точно такая же», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.