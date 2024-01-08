Третьяк назвал города, где в мае пройдут матчи сборной России с Казахстаном и Беларусью

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о договорённости с федерациями хоккея Казахстана и Беларуси о проведении серии матчей в мае 2024 года. В прошлом году сборная «Россия 25» в мае провела серию матчей в Туле, Астане, Челябинске, Красноярске и Минске с казахстанскими и белорусскими сборными.

«В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами? Да, и уже есть договорённость, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае, – это Астана, Минск, Тула и Омск.

Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, ещё Новосибирск», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, сборная «Россия 25» одержала победу в шести из восьми встреч с Беларусью в мае 2023 года. Одно поражение было в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7), и одно — во встрече 15 мая (2:3).