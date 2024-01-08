Валиуллин: Воронков вышел на нас в октябре и готов был вернуться в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что нападающий Дмитрий Воронков рассчитывал вернуться в казанский клуб. Форвард в прошедшее межсезонье покинул «Ак Барс» и продолжил карьеру в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс».

«Ничего страшного не произошло. Инициатива по возврату изначально исходила от игрока, в октябре он вышел на нас, даже играя в НХЛ он был готов вернуться. Но сложились определённые обстоятельства, при которых он принял решение остаться за океаном. Мы с ним постоянно на связи, у него есть соответствующий пункт в контракте. Клубы НХЛ идут навстречу. Посмотрим на то, как Дмитрий проведёт этот сезон», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне НХЛ Воронков принял участие в 35 матчах за «Коламбус», в которых записал в свой актив семь голов и 13 результативных передач. Форвард играет в российском звене «Блю Джекетс» вместе с Егором Чинаховым и Кириллом Марченко.