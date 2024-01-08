«Торонто» объявил о подписании 8-летнего контракта с нападающим Вильямом Нюландером

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте клуба объявила о завершении переговоров по продлению контракта с 27-летним шведским звёздным нападающим клуба Вильямом Нюландером.

Сообщается, что игрок продлит контракт с клубом на восемь лет. Его годовая зарплата составит $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт).

В нынешнем сезоне Нюландер принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очков с коэффициентом полезности «+28».

Отметим, что «Торонто» уже имеет в своём составе ряд высокооплачиваемых атакующих игроков, таких как Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн в год), Джон Таварес ($ 11 млн в год) и Митчелл Марнер ($ 10,9 млн в год).