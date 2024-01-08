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Нюландер войдёт в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ со следующего сезона

Нюландер войдёт в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ со следующего сезона
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27-летний шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер станет одним из высокооплачиваемых хоккеистов лиги со следующего сезона, когда в силу вступит его новый контракт с клубом.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, начиная с сезона-2024/2025:

  • 1-е место: Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 13,25 млн в год;
  • 2-е место: Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — $ 12,6 млн в год;
  • 3-е место: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 12,5 млн в год;
  • 4-е место: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — $ 11,6 млн в год;
  • 5- место: Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,5 млн в год;

Напомним, в нынешнем сезоне Нюландер принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очков с коэффициентом полезности «+28».

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