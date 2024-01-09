Хоккейный агент допустил проблему с потолком зарплат у «Торонто» после контракта Нюландера

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможных проблемах с потолком зарплат у «Торонто Мэйпл Лифс» после подписания восьмилетнего контракта с 27-летним шведским форвардом Вильямом Нюландером на общую сумму в $ 92 млн.

«У «Торонто» могут возникнуть определённые проблемы с вмещением всех сумм контрактов в потолок заработной платы, но, с другой стороны, существуют варианты с обменами. Поэтому все варианты решения ожидаемой проблемы находятся в руках менеджмента», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что в составе «Торонто» уже есть ряд высокооплачиваемых игроков, таких как Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн в год), Джон Таварес ($ 11 млн в год), Митчелл Марнер ($ 10,9 млн в год) и Морган Райлли ($ 7,5 млн в год), что составляет более половины (62%) от потолка зарплат.