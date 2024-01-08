Таблица КХЛ: «Авангард» вернулся на второе место на Востоке, «Амур» приблизился к «Сибири»

В понедельник, 8 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи, прошедшие на Дальнем Востоке, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.
«Авангард» сумел сломить сопротивление владивостокского «Адмирала» (2:1 ОТ) в выездной игре, благодаря чему вернул себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опередив уфимский «Салават Юлаев». Примечательно, что подопечные Леонида Тамбиева потерпели пятое поражение кряду.
В параллельном матче в Хабаровске «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова не оставил шансов «Сибири» (4:0) и приблизился к заветному восьмому месту на расстояние одного очка. При этом хабаровчане провели на две игры меньше, чем «Сибирь», которая занимает последнее место, дающее право участия в Кубке Гагарина.
- 8 января 2024
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