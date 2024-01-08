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Таблица КХЛ: «Авангард» вернулся на второе место на Востоке, «Амур» приблизился к «Сибири»

Таблица КХЛ: «Авангард» вернулся на второе место на Востоке, «Амур» приблизился к «Сибири»
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В понедельник, 8 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи, прошедшие на Дальнем Востоке, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.

«Авангард» сумел сломить сопротивление владивостокского «Адмирала» (2:1 ОТ) в выездной игре, благодаря чему вернул себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опередив уфимский «Салават Юлаев». Примечательно, что подопечные Леонида Тамбиева потерпели пятое поражение кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер) – 13:08 (5x5)     1:1 Петьков (Шэн, Чудинов) – 27:42 (5x4)     1:2 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 62:27 (4x3)    

В параллельном матче в Хабаровске «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова не оставил шансов «Сибири» (4:0) и приблизился к заветному восьмому месту на расстояние одного очка. При этом хабаровчане провели на две игры меньше, чем «Сибирь», которая занимает последнее место, дающее право участия в Кубке Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бочаров (Коршков) – 14:21 (5x5)     2:0 Коршков (Бочаров, Барулин) – 32:20 (5x4)     3:0 Грачёв (Коршков, Мищенко) – 39:44 (5x4)     4:0 Слепец (Грачёв, Балдаев) – 56:14 (en)    
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