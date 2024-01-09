Малкин помог забить самый быстрый гол «Питтсбурга» в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, первую шайбу «Питтсбург» забросили на 45-й секунде. Отличился Рикард Раккель. Результативными передачами отметились российский нападающий Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Этот гол стал для «Питтсбурга» самым быстрым в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент «Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка.