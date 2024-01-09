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Малкин помог забить самый быстрый гол «Питтсбурга» в нынешнем сезоне НХЛ

Малкин помог забить самый быстрый гол «Питтсбурга» в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, первую шайбу «Питтсбург» забросили на 45-й секунде. Отличился Рикард Раккель. Результативными передачами отметились российский нападающий Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Этот гол стал для «Питтсбурга» самым быстрым в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент «Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка.

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09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин, Гюнцель) – 00:45 (pp)     0:2 Карлссон (Харкинс, Картер) – 07:37     1:2 Типпетт (Замула, Фараби) – 14:55 (pp)     1:3 Руведел – 28:07    
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