Малкин помог забить самый быстрый гол «Питтсбурга» в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, первую шайбу «Питтсбург» забросили на 45-й секунде. Отличился Рикард Раккель. Результативными передачами отметились российский нападающий Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Этот гол стал для «Питтсбурга» самым быстрым в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На данный момент «Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка.
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