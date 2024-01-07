Евгений Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по числу результативных передач
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В Питтсбурге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Баффало Сэйбрз» (1:3).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в единственной шайбе «Пингвинз». Всего на счету россиянина в НХЛ стало 777 ассистов. По этому показателю Малкин обошел Жана Рателля (776) и вышел на 39-е место в истории НХЛ. Следующей целью для россиянина является результат Брайана Лича, оформившего 781 результативную передачу.
В текущем сезоне на счету 37-летнего Малкина 14 голов и 19 результативных передач в 38 играх. Всего в НХЛ российский нападающий провёл 1101 матч в регулярных чемпионатах и отметился 1262 (485+777) очками — забросил 485 шайб и отдал 777 результативных передач.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Клифтон, Томпсон) – 02:53 1:1 Ракелль (Карлссон, Малкин) – 47:49 (pp) 1:2 Гиргенсонс (Робинсон, Самуэльссон) – 55:22 1:3 Далин – 58:24
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