Евгений Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по числу результативных передач

В Питтсбурге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Баффало Сэйбрз» (1:3).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в единственной шайбе «Пингвинз». Всего на счету россиянина в НХЛ стало 777 ассистов. По этому показателю Малкин обошел Жана Рателля (776) и вышел на 39-е место в истории НХЛ. Следующей целью для россиянина является результат Брайана Лича, оформившего 781 результативную передачу.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Малкина 14 голов и 19 результативных передач в 38 играх. Всего в НХЛ российский нападающий провёл 1101 матч в регулярных чемпионатах и отметился 1262 (485+777) очками — забросил 485 шайб и отдал 777 результативных передач.