Куинн Хьюз стал девятым защитником в истории НХЛ с 50+ очками в 40 матчах со старта сезона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов гости впереди — 5:2.

Голевой передачей в составе «косаток» отметился американский защитник Куинн Хьюз, для которого совершённое результативное действие стало 50-м в нынешнем сезоне НХЛ. В текущей регулярке на счету 24-летнего хоккеиста теперь стало 50 (10+40) очков в 40 матчах.

Таким образом, Хьюз стал девятым защитником в истории НХЛ с 50+ очками в 40 матчах со старта сезона. Ранее это достижение покорялось Полу Коффи (восемь раз), Бобби Орру (шесть раз), а также по разу Эрику Карлссону, Джону Карлсону, Брайану Личу, Филу Хаусли, Элу Маккиннису и Деннису Потвену.