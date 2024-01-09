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Куинн Хьюз стал девятым защитником в истории НХЛ с 50+ очками в 40 матчах со старта сезона

Куинн Хьюз стал девятым защитником в истории НХЛ с 50+ очками в 40 матчах со старта сезона
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов гости впереди — 5:2.

Голевой передачей в составе «косаток» отметился американский защитник Куинн Хьюз, для которого совершённое результативное действие стало 50-м в нынешнем сезоне НХЛ. В текущей регулярке на счету 24-летнего хоккеиста теперь стало 50 (10+40) очков в 40 матчах.

Таким образом, Хьюз стал девятым защитником в истории НХЛ с 50+ очками в 40 матчах со старта сезона. Ранее это достижение покорялось Полу Коффи (восемь раз), Бобби Орру (шесть раз), а также по разу Эрику Карлссону, Джону Карлсону, Брайану Личу, Филу Хаусли, Элу Маккиннису и Деннису Потвену.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19     2:4 Петтерссон (Блюгерс, Гронек) – 35:33     2:5 Хёгландер (Зутер, Гронек) – 36:47     3:5 Трочек (Лафреньер) – 43:36     3:6 Петтерссон (Бёзер, Майерс) – 58:29    
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