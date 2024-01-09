Форвард «Бостона» Маршан вышел на пятое место в списке бомбардиров клуба за всю историю

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в игре с «Колорадо Эвеланш» отметился дублем.

Как сообщает пресс-служба клуба, 35-летний канадский форвард записал на свой счёт 899-е (389+510) очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге и вышел на пятое место в списке бомбардиров «Брюинз» за всю историю клуба, обойдя Рика Миддлтона (897). Лидером «Бостона» является Рэй Бурк с 1506 результативными баллами.

В нынешнем сезоне Маршан сыграл 39 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков.

Напомним, в Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. В следующем матче «Брюинз» сыграют в гостях с «Аризоной Койотс».