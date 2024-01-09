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Тренер «Колорадо»: не знаю, на кого злится Георгиев, он проявляет слишком много эмоций

Тренер «Колорадо»: не знаю, на кого злится Георгиев, он проявляет слишком много эмоций
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал эмоции российского вратаря Александра Георгиева в матчах. В сегодняшней встрече с «Бостон Брюинз» (4:3 Б) вратарь сломал клюшку после второй пропущенной шайбы.

«Я думаю, он проявляет слишком много эмоций в течение сезона. Например, начинает хлопать дверями, ломать клюшки. На мой взгляд, если соперник видит такое, он думает: «Окей, можно делать что угодно». Это сообщение, которое посылает Георгиев. Я не знаю, на кого он злится, ведь все стараются защищаться изо всех сил», — приводит слова Беднара Mile High Sports.

Напомним, это не первый случай эмоционального поведения Георгиева. Ранее он ударил своего партнёра по команде по ноге и ломал клюшки в других матчах.

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