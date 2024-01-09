«У него заболевание, требующее специфического лечения». Гендиректор «Амура» — о Хохлачёве

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о состоянии нападающего хабаровского клуба Александра Хохлачёва, который пропустил последние два матча команды.

«По Александру Хохлачёву — у него диагностировано заболевание, требующее специфического протокола лечения. Он начнёт тренировки с командой примерно через неделю. Дальше всё будет зависеть от того, как быстро наберёт форму», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Хохлачёв сыграл 44 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

В следующем матче «Амур» примет в Хабаровске 10 января новосибирскую «Сибирь». Хабаровский клуб после 47 матчей набрал 50 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.