Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У него заболевание, требующее специфического лечения». Гендиректор «Амура» — о Хохлачёве

«У него заболевание, требующее специфического лечения». Гендиректор «Амура» — о Хохлачёве
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о состоянии нападающего хабаровского клуба Александра Хохлачёва, который пропустил последние два матча команды.

«По Александру Хохлачёву — у него диагностировано заболевание, требующее специфического протокола лечения. Он начнёт тренировки с командой примерно через неделю. Дальше всё будет зависеть от того, как быстро наберёт форму», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Хохлачёв сыграл 44 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

В следующем матче «Амур» примет в Хабаровске 10 января новосибирскую «Сибирь». Хабаровский клуб после 47 матчей набрал 50 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android