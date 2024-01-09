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«У него никогда не было проблем с сердцем». Мать хоккеиста Горбунова — о смерти сына

«У него никогда не было проблем с сердцем». Мать хоккеиста Горбунова — о смерти сына
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Мама 38-летнего хоккеиста Дмитрия Горбунова Лидия рассказала о смерти сына во время плановой операции на ключице.

«Мне позвонила жена моего сына Ирина. Она сказала, что Дима в коме, она собирается и срочно едет в больницу. От неё же я и узнала, что уже ближе к концу операции у Димы остановилось сердце — произошла клиническая смерть. Его 25 минут пытались реанимировать, потом ввели в искусственную кому. У сына была гипоксия внутренних органов.

У него никогда не было проблем с сердцем, я не понимаю, что же произошло во время операции. Что стало причиной таких осложнений?» — приводит слова Лидии E1.RU.

Напомним, во время операции у мужчины остановилось сердце. Врачи смогли вернуть его к жизни, но не привести в сознание: спортсмен больше двух недель провёл в коме и умер.

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