«У него никогда не было проблем с сердцем». Мать хоккеиста Горбунова — о смерти сына

Мама 38-летнего хоккеиста Дмитрия Горбунова Лидия рассказала о смерти сына во время плановой операции на ключице.

«Мне позвонила жена моего сына Ирина. Она сказала, что Дима в коме, она собирается и срочно едет в больницу. От неё же я и узнала, что уже ближе к концу операции у Димы остановилось сердце — произошла клиническая смерть. Его 25 минут пытались реанимировать, потом ввели в искусственную кому. У сына была гипоксия внутренних органов.

У него никогда не было проблем с сердцем, я не понимаю, что же произошло во время операции. Что стало причиной таких осложнений?» — приводит слова Лидии E1.RU.

Напомним, во время операции у мужчины остановилось сердце. Врачи смогли вернуть его к жизни, но не привести в сознание: спортсмен больше двух недель провёл в коме и умер.