Майоров: сборная России была бы в тройке на МЧМ-2024? Большой вопрос

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров высказался о прошедшем в Швеции молодёжном чемпионате мира — 2024 и ответил на вопрос, смогла ли бы сборная России занять призовое место на турнире.

«Мне на глаза раза три-четыре попался этот чемпионат, какие-то сведения о нём, только результаты. Смогла ли сборная России побороться за место в тройке, если бы играла на МЧМ? Большой вопрос. Вообще неизвестно, как всё это могло бы обернуться, какая бы у нас была команда, как бы мы там играли и т.д. На этот вопрос ответить невозможно», — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».

Напомним, 5 января завершился молодёжный чемпионат мира 2024 года, в котором сборная США в финальной встрече победила хозяев турнира со счётом 6:2. После окончания МЧМ-2024 стал известен предварительный состав групп на МЧМ-2025.