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Гашек высказался о требовании Украины к президенту Франции о недопуске России на Олимпиаду

Гашек высказался о требовании Украины к президенту Франции о недопуске России на Олимпиаду
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Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек оценил письмо-обращение молодёжной сборной Украины по футболу к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 относительно недопущения российских атлетов на соревнования.

«Поддерживаю. Последнее слово остаётся за нашими избранными политиками (а не за спортивными чиновниками). Французские политики могут допустить российских спортсменов в страну на Олимпийские игры и тем самым поддержать специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) или принять правильное решение», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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