Защитник «Динамо» Менелл ответил на вопрос, что ему надоедает больше всего за сезон

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, что команда уже готовится к плей-офф-2024 и ответил на вопрос, что ему надоедает больше всего за сезон.

«Сейчас мы готовимся уже к плей-офф, чтобы подойти в лучших кондициях в играх навылет. От игры к игре наша команда становится лучше.

Что лично мне надоедает больше всего за сезон? Знаете, по мне лучше больше играть, чем тренироваться (смеётся). Подготовка всегда тяжелее, поэтому иногда хочешь, чтобы побыстрее наступил день игры», — сказал Менелл в интервью Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Менелл принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 32 (7+25) результативным действием при показателе полезности «+2». Московский клуб после 48 матчей набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной коференции.

Ранее 26-летний Менелл рассказал, что изменилось в его жизни после получения российского гражданства.