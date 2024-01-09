Серебряков показал новый шлем с драконом и персонажами Древней Руси

Вратарь СКА Никита Серебряков показал свой новый шлем, выполненный в клубных цветах. На маске изображён дракон, символ нового 2024 года. Также на шлеме изображены персонажи Древней Руси и зимний лес.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Серебряков был признан лучшим вратарём 16-й недели текущего регулярного чемпионата, одержав три победы в трёх матчах недели. По воротам Серебрякова было нанесено 95 бросков (31,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,89%.

В нынешнем сезоне Серебряков провёл за СКА 25 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 92,6. Голкипер пополнил состав петербургского клуба в начале сезона, перейдя из владивостокского «Адмирала».

После 48 матчей текущего регулярного чемпионата КХЛ СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.