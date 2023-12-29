Вратарь СКА Серебряков выиграл спор у жены, благодаря чему смог завести дома собаку

Пресс-служба санкт-петербургского СКА опубликовала снимки 28-летнего российского вратаря Никиты Серебрякова с новым домашнем питомцем – лабрадором по кличке Хьюго.

«Пусть в Новом году ваши желания сбываются! Теперь в семье Серебряковых есть Хьюго! Предлагаем иногда его звать Сухариком», — гласит публикация СКА в телеграм-канале.

Отметим, что Серебрякову для того, чтобы завести собаку, пришлось выиграть спор у жены, суть которого заключалась в том, что ему требовалось провести не менее двух матчей «на ноль» в этом месяце в регулярном чемпионате КХЛ. При этом если бы он отстоял «на ноль» в принципиальной игре с московским ЦСКА, то это засчитывалось бы ему в зачёт именно за две игры. Именно так и сложилось – его команда победила на выезде со счётом 2:0, а Серебряков отразил все 43 броска по воротам.

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