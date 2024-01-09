«Хищный Карп». Форвард «Металлурга» Карпов показал новые коньки с изображением рыбы

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов показал фотографию новых коньков. Форвард сыграет в них в предстоящем матче с «Локомотивом». Матч пройдёт сегодня, 9 декабря, в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.

На коньках изображены рыба карп в шлеме и подпись: «Хищный Карп».

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

32-летний нападающий в текущем сезоне провёл за «Металлург» 43 матча, в которых набрал 27 очков — забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

Всего в КХЛ на счету Карпова 713 матчей, в которых нападающий набрал 337 очков — забросил 134 шайбы и отдал 203 результативные передачи с показателем полезности «+131».

После 49 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции.