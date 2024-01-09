Ветеран СКА рассказал о причинах письма Путину о судействе в КХЛ

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал о причинах письма президенту России Владимиру Путину о судействе в КХЛ.

«Инициатива написать такое письмо шла от ветеранов СКА. Мы смотрим хоккей, перезваниваемся. По большому счёту, такой вопрос назрел давно. И дело даже не в том, что СКА проиграл «Металлургу» из-за судейской ошибки. Возмущает то, что после такого инцидента нет никакой реакции КХЛ. Нет реакции главного арбитра матча. Нет реакции судейского комитета. Этот вопрос даже не обсуждается, не рассматривается! А ведь это овертайм. На площадке было всего шесть игроков и четыре судьи. Как можно не увидеть такое нарушение? Не хочется думать о чём-то потустороннем. Значит, мы имеем дело со слабым уровнем судейства. Поэтому реакция ветеранов СКА – такая резкая», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, последний судейский скандал произошёл в овертайме матча СКА — «Металлург» (1:2 ОТ), перед заброшенной шайбой Игоря Гераськина. Голу предшествовал контакт Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.

Ранее экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался о низком уровне судейства в Континентальной хоккейной лиге и сравнил работу арбитров с Национальной хоккейной лигой.