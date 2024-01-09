Сергей Плотников оформил натуральный хет-трик в матче с «Торпедо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». После второго периода армейцы ведут в счёте 6:0.

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников стал автором натурального хет-трика. Форвард армейцев забросил три шайбы подряд. Первый гол нападающего пришёлся на последнюю минуту первого периода. Вторую шайбу Плотников забросил в середине второго периода с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Третью шайбу форвард оформил на 36-й минуте матча с передач тех же партнёров по команде.

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