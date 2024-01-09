Сергей Плотников оформил натуральный хет-трик в матче с «Торпедо»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». После второго периода армейцы ведут в счёте 6:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
6 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Светлаков (Мамин, Каменев) – 05:31 (5x4) 2:0 Окулов (Григоренко) – 09:11 (5x5) 3:0 Долженков (Мамин, Карнаухов) – 10:21 (5x5) 4:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 19:07 (5x5) 5:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 26:10 (5x5) 6:0 Плотников (Светлаков, Слепышев) – 35:11 (5x5)
Нападающий ЦСКА Сергей Плотников стал автором натурального хет-трика. Форвард армейцев забросил три шайбы подряд. Первый гол нападающего пришёлся на последнюю минуту первого периода. Вторую шайбу Плотников забросил в середине второго периода с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Третью шайбу форвард оформил на 36-й минуте матча с передач тех же партнёров по команде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
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