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Журналист — о ситуации Каттера Готье: Кевин Хейз убедил его не играть за Тортореллу

Журналист — о ситуации Каттера Готье: Кевин Хейз убедил его не играть за Тортореллу
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Североамериканский журналист Энтони СанФилиппо считает, что в нежелании 19-летнего американского нападающего Каттера Готье играть за «Филадельфию Флайерз» сыграл роль экс-форвард «лётчиков» Кевин Хейз, ныне выступающий за «Сент-Луис Блюз».

«Что если бы я сказал вам, что это могла быть его связь с Кевином Хейзом?

Несколько источников сообщили мне, что Хейз оказал большое влияние на Готье, и трое из них утверждают, что либо Хейз оказал прямое влияние в нежелании играть за «Флайерз», либо что это, очень вероятно, мог быть он.

Хейз сдружился с Готье, потому что тот тоже блистал в Бостонском колледже. Готье назвал его образцом для подражания и сказал, что ему повезло иметь в своих контактах человека, которому он может позвонить, когда ему понадобится совет.

Конечно, Хейз не был поклонником тренера Джона Тортореллы и вселил в Готье сомнения относительно того, каково это – играть за Тортса. Очевидно, его влияние простиралось далеко за пределы молодых игроков в раздевалке», — написал СанФилиппо в своей статье на Crossing Broad.

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он хочет там выступать, и в итоге минувшей ночью Готье был обменян в «Анахайм Дакс».

Каттер Готье был признан лучшим форвардом молодёжного чемпионата мира 2024 года. Игрок записал на свой счёт 12 (2+10) очков. В финале МЧМ-2024 сборная США обыграла национальную команду Швеции со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин, Гюнцель) – 00:45 (pp)     0:2 Карлссон (Харкинс, Картер) – 07:37     1:2 Типпетт (Замула, Фараби) – 14:55 (pp)     1:3 Руведел (Раст, Грейвз) – 28:07     1:4 Малкин (О'Коннор) – 44:29    
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