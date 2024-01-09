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«Реакция была безобразной». Никитин назвал ключевой момент в поражении от «Металлурга»

«Реакция была безобразной». Никитин назвал ключевой момент в поражении от «Металлурга»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал ключевой момент в поражении от «Металлурга» (3:5). После этого поражения ярославцы пропустили магнитогорцев на первое место в общей таблице лиги. Команды по-прежнему возглавляют свои конференции.

«Плохая игра с нашей стороны, я думаю, поэтому и результат такой получился. Наверное, с Челябинска, с третьего периода, продолжение прошло. Иногда практический опыт намного лучше теоретического, готовимся дальше.

Я думаю, что ключевой момент был – это реакция на наш первый гол. Она была безобразной, это и предопределило исход матча», — цитирует Никитина пресс-служба магнитогорского клуба.

«Локомотив» прервал серию из двух побед и в следующем матче встретится с «Ладой». Матч пройдёт в Тольятти 11 января.

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