Лучший бомбардир «Нью-Джерси» Хьюз выбыл из строя из-за травмы верхней части тела

Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела, полученной в конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

«Срок его восстановления исчисляется в неделях, а не в месяцах. Мы будем оценивать его состояние каждую неделю. Нам стоит воспринимать это как хорошую новость – что речь идет не о месяцах. Поэтому мы просто будем смотреть на то, что будет происходить дальше. Очевидно, что он расстроен. Он уже был травмирован. Мы поможем ему пройти через это и вернуться в строй», – сказал главный тренер «Дэвилз» Линди Рафф.

22-летний нападающий набрал 45 (15+30) очков в 32 матчах в нынешнем сезоне и является самым результативным игроком в своей команде. Недавно он был выбран лигой для участия в Матче звёзд НХЛ-2024.