Купер установил третий результат по скорости достижения 500 побед в НХЛ среди тренеров

Сегодня, 10 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла на свой площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0 — ОТ).

Победа в этом матче стала 500-й за карьеру в клубе и лиге для главного тренера «молний» Джона Купера. Канадский специалист установил третий результат по скорости достижения 500 побед в НХЛ среди главных тренеров. На покорение престижной отметки он затратил всего 839 матчей.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Скотти Боумэну (825), второе место занимает Брюс Будро (837), а Купер превзошёл результат Майка Бэбкока (895), который до сегодняшнего момента располагался на третьей позиции.