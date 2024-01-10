Голевой пас Тарасенко не помог «Оттаве» с «Калгари», Шарангович оформил дубль

В ночь с 9 на 10 января мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Калгари Флэймз» со счётом 6:3 переиграли «Оттаву Сенаторз».
Гости открыли счёт на пятой минуте благодаря шайбе Джейкоба Бернард-Докера с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко, а к перерыву выигрывали 2:1. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, при этом гол «Калгари» забил белорусский нападающий Егор Шарангович. Решающим стал третий период, в ходе которого «Флэймз» снова сравняли счёт уже на первой минуте, а на девятой забросили победную шайбу. В заключительной пятиминутке игроки «Калгари» забили ещё дважды, Шарангович оформил дубль.
Для «Оттавы» это поражение стало четвёртым подряд, «сенаторы» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.
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