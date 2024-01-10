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Голевой пас Тарасенко не помог «Оттаве» с «Калгари», Шарангович оформил дубль

Голевой пас Тарасенко не помог «Оттаве» с «Калгари», Шарангович оформил дубль
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В ночь с 9 на 10 января мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Калгари Флэймз» со счётом 6:3 переиграли «Оттаву Сенаторз».

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости открыли счёт на пятой минуте благодаря шайбе Джейкоба Бернард-Докера с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко, а к перерыву выигрывали 2:1. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, при этом гол «Калгари» забил белорусский нападающий Егор Шарангович. Решающим стал третий период, в ходе которого «Флэймз» снова сравняли счёт уже на первой минуте, а на девятой забросили победную шайбу. В заключительной пятиминутке игроки «Калгари» забили ещё дважды, Шарангович оформил дубль.

Для «Оттавы» это поражение стало четвёртым подряд, «сенаторы» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Бернард-Докер (Тарасенко, Грейг) – 04:09     1:1 Зари – 04:53     1:2 Кубалик (Грейг, Чикран) – 19:57     2:2 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 23:50     2:3 Ткачук (Жиру, Батерсон) – 32:39 (pp)     3:3 Ханифин (Поспишил, Зари) – 40:47     4:3 Коулман (Ханифин, Кадри) – 48:57     5:3 Шарангович (Ханифин, Кадри) – 55:45     6:3 Коулман (Баклунд) – 57:12    
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