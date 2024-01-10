Хеллебайк вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по матчам на «0» среди американцев

В ночь с 9 на 10 января на льду виннипегского «Канада Лайф-центра» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс». Со счётом 5:0 победу одержали хозяева площадки.

Американский голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 29 бросков. Для 30-летнего голкипера этот матч на «0» стал 34-м за его карьеру в клубе и лиге. Таким образом Хеллебайк вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по матчам на «0» среди американцев, превзойдя показатель Бена Бишопа (33).

Национальный рекорд принадлежит голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатану Куику (60), второе место занимает Райан Миллер (44), топ-3 замыкает Крэйг Андерсон (43). Следом располагаются Джон Ванбисбрук и Франк Бримсек (по 40), а также Том Баррассо (36).