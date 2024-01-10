Нападающий «Анахайма» рассказал об «искусстве ложного паса» у Кучерова и Панарина

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри прокомментировал «искусство ложного паса» у нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Если вы посмотрите на Артемия Панарина, Никиту Кучерова, то у них есть искусство показать, что они собираются отдать пас, даже когда не будут делать его. Именно тогда они занимают свободное пространство и атакуют», — приводит слова Терри The Athletic.

Напомним, Панарин набрал 718 (242+476) очков в 629 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему вплотную подобрался к Алексею Жамнову (719 баллов в 807 встречах) в зачёте лучших российских бомбардиров в истории североамериканской лиги.

Кучеров в нынешнем сезоне сыграл 41 встречу, где забросил 28 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 67 очков.