Андрей Сафронов назначен директором хоккейной школы московского «Динамо»

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых.

«Действительно сегодня Андрей Николаевич Сафронов назначен директором нашей спортивной школы», — подтвердили информацию корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову в пресс-службе московского клуба.

60-летний функционер занимал пост генерального директора «Динамо» с 2010 по 2017 год. В 2012 и 2013 годах бело-голубые стали победителями Кубка Гагарина. С апреля 2014 года по май 2015 года Сафронов являлся генеральным менеджером сборной России по хоккею, на чемпионате мира 2014 года россияне выиграли золото, в 2015 году – серебро турнира. 1 октября 2021 Сафронов официально вернулся в московское «Динамо», став советником Президента и Председателя совета директоров столичного клуба Виктора Воронина.