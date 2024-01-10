Нападающий Энас повторил клубный рекорд минского «Динамо», принадлежащий Джо Павелски

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас во вчерашнем матче со «Спартаком» (3:1) отметился двумя результативными передачами. Форвард набирает очки в 10 матчах подряд — забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

Таким образом, Энас повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии. В сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ нападающий Джо Павелски также набирал очки в 10 играх кряду — забил семь голов и отдал семь передач.

Энас проводит дебютный сезон в КХЛ. В 46 матчах 30-летний американец набрал 36 (15+21) очков.

Напомним, вчера, 9 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Спартаком». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:1.