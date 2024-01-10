Российский вратарь Ярослав Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе Аскаров оформил два «сухих» матча в двух играх с «Колорадо Иглз», отразив в общей сложности 56 бросков.

Напомним, ранее Аскаров в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи. После чего клуб вновь отправил россиянина в АХЛ.

Всего в НХЛ Аскаров провёл три матча, в которых одержал одну победу с 91,4% отражённых бросков.

В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,45.