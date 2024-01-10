«Торонто» вызвал российского голкипера Илью Самсонова из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, после очередного неудачного матча россиянина 1 января Самсонов был отправлен в АХЛ, пройдя через драфт отказов. Голкипер не провёл ни одной игры за фарм-клуб «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

Илья заключил контракт с «Торонто» в июле 2023 года сроком на один год с зарплатой в $ 3,55 млн за сезон. Это его второй сезон в составе «Мэйпл Лифс», ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2022 год.