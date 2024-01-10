«О Самсонове быстро забыли». В «Торонто» выигрывают и наводят туман о будущем россиянина

О российском вратаре Илье Самсонове практически ничего не слышно после того, как «Торонто» отправил его в АХЛ через драфт отказов. Голкипер, который прошлой весной смотрелся спасителем команды и человеком, который сможет решить все их проблемы на пути к длинному плей-офф (а, возможно, и к Кубку Стэнли), в этом сезоне провёл лишь 15 матчей, одержав пять побед. В последних четырёх матчах в НХЛ он пропустил 21 шайбу и отразил менее 80% бросков.

«Не знаю, какой план дальше»

С переводом Самсонова дела у «Торонто» пошли в гору. «Листья» прервали серию поражений, взяли шесть очков из шести на калифорнийском выезде, а сегодня выиграли четвёртый матч подряд. Статус первого номера перехватил опытный Мартин Джонс, который в этих четырёх матчах пропустил всего лишь три шайбы. «Торонто» подписал контракт с канадцем в августе на всякий случай, для глубины, сезон он начинал в «Марлис», а теперь вся команда нахваливает его за спокойствие и уверенность в себе – то, чего так не хватало Самсонову в этом сезоне.

«Джонс спокоен и надёжен. В нём ты уверен. Перед ним очень легко играть, чувствуется, когда вратарь по-настоящему спокоен, читает игру и поймал кураж», — заявил защитник Марк Джиордано.

Россиянин же сегодня провёл первую тренировку с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ, но никто не может сказать, что с ним будет дальше. Генеральный менеджер Брэд Треливинг навёл тумана о ближайших перспективах россиянина: «Сегодня был переход на следующий этап, но я не уверен, какой план дальше». Отметим, что ранее он высказывался о возможности поиска ещё одного вратаря, но заключил, что рынок на данный момент пуст.

Главного тренера Шелдона Кифа нынешняя ситуация вполне устраивает. «Джонс отлично себя чувствует, он уверен в себе, так что решение снова дать ему сыграть было лёгким. С Самсоновым идём день ото дня. Сегодня он катался с «Марлис», для него это шаг вперёд, до этого он занимался сам по себе. Сегодня был переход на следующий этап, но какой план дальше – не знаю».

«О Самсонове все быстро забыли»

Вот что говорят канадские журналисты и эксперты.

«Мартин Джонс потрясающе играет, и о Самсонове все быстро забыли», — отметил ведущий Джеймс Дути.

«Прошло больше недели с тех пор, как Самсонов прошёл драфт отказов и формально был переведён в АХЛ. Но до сегодняшнего дня он не катался с командой. «Торонто» дал Самсонову шанс немного отойти, поработать с тренерами, прочистить голову. «Торонто» продолжает действовать осторожно и с заботой, пока Самсонов пробует восстановить свою игру и уверенность в себе, которой не было в первой части сезона. На данном этапе «Торонто» пока даже не готов принимать какие-то решения относительно того, будет ли он играть за «Марлис». Сейчас он возвращается в командную обстановку, провёл тренировку с командой, но это не обязательно значит, что в ближайшее время мы увидим его в игре. Я так точно не считаю, но это клубу решать, что делать, будет ли он играть за «Марлис» или его вызовут обратно в НХЛ. Думаю, клуб хочет идти шаг за шагом и старается восстановить его игру и уверенность в себе, довести его до того, чтобы в какой-то момент он снова мог помочь «Лифс».

Кто из вратарей может сыграть за «Торонто» в ближайшее время, кроме Джонса? Хороший вопрос. Не думаю, что это будет Джозеф Уолл – тот уже начал кататься, но пока не видно, что он близок к возвращению. Не думаю, что это будет Самсонов, он сейчас не с командой, и клуб не хочет спешить. Всё указывает на Денниса Хилдеби, который был бэкапом Джонса в последних матчах. Да, он молод и неопытен, мало играл на профессиональном уровне, точно не калибра НХЛ, однако я считаю его самым вероятным вариантом в воротах «Торонто», не считая Джонса. Но, думаю, Джонс будет играть максимально много, особенно учитывая его нынешние успехи», — рассказал журналист Крис Джонстон.