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Зеграс не смог доиграть матч с «Нэшвиллом» из-за травмы нижней части тела

Зеграс не смог доиграть матч с «Нэшвиллом» из-за травмы нижней части тела
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Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс получил травму и не сумел закончить матч с «Нэшвиллом» (5:3). Как сообщила пресс-служба клуба, форвард пропустит некоторое время из-за травмы нижней части тела.

22-летний Зеграс получил травму в столкновении у борта с одним из хоккеистов «Предаторз». Конёк нападающего «Анахайма» подвернулся и воткнулся в борт. Зеграс покинул площадку с помощью врача и партнёров по команде. На старте сезона Зеграс уже получал травму, из-за которой пропустил 20 матчей.

Напомним, Зеграс не принимал участия в тренировочном лагере «Анахайма» из-за продолжительных переговоров по новому контракту. На старте сезона стороны заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 17,25 млн. В среднем за год Зеграс будет получать $ 5,75 млн.

В текущем сезоне на счету Зеграса четыре гола и три передачи в 20 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Строум (Киллорн) – 11:12     0:2 Ватрано (ЛаКомбе, Киллорн) – 14:11     0:3 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 17:37 (pp)     0:4 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 23:05     0:5 Гудас (ЛаКомбе) – 43:16     1:5 Каррье (Нюквист) – 49:45 (sh)     2:5 Томасино (Маккэррон, Йози) – 57:02     3:5 Гурьянов (Маккэррон, Пярссинен) – 59:15    
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