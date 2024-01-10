Зеграс не смог доиграть матч с «Нэшвиллом» из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс получил травму и не сумел закончить матч с «Нэшвиллом» (5:3). Как сообщила пресс-служба клуба, форвард пропустит некоторое время из-за травмы нижней части тела.
22-летний Зеграс получил травму в столкновении у борта с одним из хоккеистов «Предаторз». Конёк нападающего «Анахайма» подвернулся и воткнулся в борт. Зеграс покинул площадку с помощью врача и партнёров по команде. На старте сезона Зеграс уже получал травму, из-за которой пропустил 20 матчей.
Напомним, Зеграс не принимал участия в тренировочном лагере «Анахайма» из-за продолжительных переговоров по новому контракту. На старте сезона стороны заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 17,25 млн. В среднем за год Зеграс будет получать $ 5,75 млн.
В текущем сезоне на счету Зеграса четыре гола и три передачи в 20 матчах.
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