«Сухой» матч Серебрякова и дубль Грицюка помогли СКА обыграть «Витязь»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и СКА. Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 4:0.

СКА открыл счёт на первой минуте второго периода. В формате «5 на 3» отличился Сергей Толчинский, которому ассистировали Александр Никишин и Борна Рендулич. В середине периода СКА удвоил преимущество благодаря голу Василия Глотова с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова. Третью шайбу армейцев забросил Арсений Грицюк, которому ассистировали Алекс Гальченюк и Максим Федотов. На последней минуте матча дубль оформил Грицюк. Голкипер СКА Никита Серебряков оформил «сухой» матч.

СКА выиграл все четыре матча у «Витязя» в текущем сезоне. В следующем матче СКА сыграет в Москве со «Спартаком» 12 января.