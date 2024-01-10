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«Сухой» матч Серебрякова и дубль Грицюка помогли СКА обыграть «Витязь»

«Сухой» матч Серебрякова и дубль Грицюка помогли СКА обыграть «Витязь»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и СКА. Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Никишин, Рендулич) – 20:59 (5x3)     0:2 Глотов (Зыков, Федотов) – 30:10 (5x4)     0:3 Грицюк (Гальченюк, Федотов) – 35:02 (5x4)     0:4 Грицюк (Федотов, Гальченюк) – 59:36 (5x5)    

СКА открыл счёт на первой минуте второго периода. В формате «5 на 3» отличился Сергей Толчинский, которому ассистировали Александр Никишин и Борна Рендулич. В середине периода СКА удвоил преимущество благодаря голу Василия Глотова с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова. Третью шайбу армейцев забросил Арсений Грицюк, которому ассистировали Алекс Гальченюк и Максим Федотов. На последней минуте матча дубль оформил Грицюк. Голкипер СКА Никита Серебряков оформил «сухой» матч.

СКА выиграл все четыре матча у «Витязя» в текущем сезоне. В следующем матче СКА сыграет в Москве со «Спартаком» 12 января.

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