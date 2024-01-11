Готовец — о Кубке Гагарина: у «Динамо» хорошая и достойная команда для борьбы за трофей

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец высказался о выступлении столичной команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«За счёт чего удаётся проходить длинный регулярный чемпионат без спадов? Трудно сказать. Просто после проигрышей, наверное, делаем правильные выводы, работаем над ошибками. Но так и строятся хорошие команды, когда все правильно реагируют на неудачи, работают и стараются не затягивать эти серии поражений. Чем больше проигрываешь, тем сложнее потом выкарабкиваться из этих ситуаций.

Задача — подняться как можно выше, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Мы просто стараемся выигрывать как можно больше матчей. А исходя из того, где окажемся в конце регулярного чемпионата, и будем готовиться к плей-офф.

Разумеется, все мечтают о победе в Кубке Гагарина. Считаю, что у нас сейчас в «Динамо» хорошая и достойная команда для борьбы за трофей. Но слишком рано об этом думать. Нужно следовать процессу и идти от игры к игре, от раунда к раунду в плей-офф. Не думать о конечной цели, а идти к ней такими мелкими шагами», – приводит слова Готовца «Известия».

Команда Алексея Кудашова на данный момент располагается на втором месте в Западной конференции КХЛ, набрав 68 очков после 49 матчей регулярки. Сам Готовец выступает в первой паре бело-голубых, являясь ключевым защитником столичного клуба.